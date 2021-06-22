Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
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Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış

Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, sulama kanalında cansız bedeni bulunan Ahmet Birkan Ş.'nin (17) intihar ettiği ortaya çıktı.

ADANA'da, sulama kanalında cansız bedeni bulunan Ahmet Birkan Ş.'nin (17) intihar ettiği ortaya çıktı. Ahmet Birkan'ın, kanala atladığı köprüde cep telefonunu ve parasını bıraktığı;  "İntihar ettim. Kıyafetlerimi ve eşyalarımı almayın" yazılı notu telefonunda duvar kağıdı yaptığı görüldü.  

Olay, dün saat 05.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mavi Bulvar'da yürüyüşe çıkanlar, gencin yaya köprüsünden sulama kanalına atladığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Suda akıntıyla sürüklenen gencin cansız bedeni, ihbarla gelen polis ekiplerince atladığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde, kanal içindeki yosunlara takılmış bulundu. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkarılan cansız bedenin, Ahmet Birkan Ş.'ye ait olduğu belirlendi.

'İNTİHAR ETTİM, EŞYALARIMI ALMAYIN' YAZMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Birkan Ş.'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ahmet Birkan Ş.'nin, suya atladığı yaya köprüsünde terliğini, cep telefonunu ve parasını bıraktığı tespit edildi. Ahmet Birkan'ın "İntihar ettim. Kıyafetlerimi ve eşyalarımı almayın" yazılı notu telefonunda duvar kağıdı yaptığı görüldü. Polisin Ahmet Birkan Ş.'nin intiharıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış
Sulama kanalında cesedi bulunan Birkan, intihar notu yazmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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