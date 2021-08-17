ADANA'DA SULAMA KANALINDA BULUNAN CESET SURİYELİ GENCE AİT ÇIKTI

ADANA'da dün sulama kanalında bulunan cesedin Suriye uyruklu Hadi Hac Omar'a (15) ait olduğu belirlendi.

ADANA'da dün sulama kanalında bulunan cesedin Suriye uyruklu Hadi Hac Omar'a (15) ait olduğu belirlendi. Omar'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, 15 Ağustos'ta Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla işçileri, öğle saatlerinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında sürüklenen bir genç görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İşçiler daha sonra kanala girerek genci sudan çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimliği çıkmayan gencin öldüğünü belirledi. Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, herhangi bir bulguya rastlamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, gencin şortunun cebinde bir miktar para bulunduğu belirlendi. Sudan çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik teşhisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede sulama kanalındaki cesedin 15 yaşındaki Hadi Hac Omar'a ait olduğunu saptandı. İlk yapılan incelemelerde Omar'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici ize rastlanmadığı belirlendi. Omar'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı