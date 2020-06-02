Sulama kanalında boğulan tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sulama kanalında boğulan tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi

Gaziantep'te girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Sulama kanalında boğulan tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi
02.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:04

Gaziantep'te girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Aslen Şanlıurfalı olan ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak çalışan 16 yaşındaki Mehmet Ali Beşaltı, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Beşaltı'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhaneye kaldırılan Beşaltı'nın cenazesi yıkama işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Edibe Şahin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ali Uğur Uğur Akbaş Seda Sayan Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Sulama kanalında boğulan tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:04:35. #1.15#
title