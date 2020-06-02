Sulama kanalında boğulan tarım işçisi memleketine gönderildi Sulama kanalında boğulan tarım işçisi memleketine gönderildi Gaziantep'te Serinlemek isterken hayatını kaybeden 16 yaşındaki tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Sulama kanalında boğulan tarım işçisi memleketine gönderildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Serinlemek isterken hayatını kaybeden 16 yaşındaki tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Aslen Şanlıurfalı olan ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak çalışan Mehmet Ali Beşaltı, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinden yapılan ilk incelmenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Beşaltı'nın cenazesi yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhaneye kaldırılan Beşaltı'nın cenazesi yıkma işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kaynak: İHA