Sulama kanalında boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Sulama kanalında boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sulama kanalında boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde balık avlamaya çalışırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

03.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:40

Sulama kanalında boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde balık avlamaya çalışırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi'nde yaşandı. Sulama kanalında balık tutmaya çalışan İhsan Çalışır (45), dengesini kaybederek suya düştü. Çalışır'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalgıç Polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından Çalışır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sulama kanalında boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA

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