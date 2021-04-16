Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti Şanlıurfa'da boğulan çocuğun cesedine ulaşıldı Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuğun cesedine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da boğulan çocuğun cesedine ulaşıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuğun cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarında meydana geldi. Sulama kanalına giren İsmail Demircan (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Dalgıç polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. İki gündür süren arama çalışmaları sonrası ekipler, Demircan'ın cesedini düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesinde ulaştı. Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI