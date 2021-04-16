Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Haberler | 3. Sayfa

Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti Şanlıurfa'da boğulan çocuğun cesedine ulaşıldı Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuğun cesedine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da boğulan çocuğun cesedine ulaşıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuğun cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarında meydana geldi. Sulama kanalına giren İsmail Demircan (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Dalgıç polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. İki gündür süren arama çalışmaları sonrası ekipler, Demircan'ın cesedini düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesinde ulaştı. Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Ebru Şallı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:43:54. #1.15#

title