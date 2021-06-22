Sulama kanalında boğulan Berat, 'Beni kurtarın' diye bağırmış (2)
'TABUTUNU GETİRİYORUM BACIM'Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan Berat Coşan Göl'ün (8) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
'TABUTUNU GETİRİYORUM BACIM'
Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan Berat Coşan Göl'ün (8) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Göl'ün teyzesi Yüksel Kızıltaş, yeğeninin cenazesinin teslimi sırasında çocuğun annesi kız kardeşi Songül Göl'ü arayıp "Ölüsünü alıp, tabutunu getiriyorum bacım" diyerek ağlayıp ağıt yaktı. Berat Coşan Göl'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik