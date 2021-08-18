Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
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Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı

Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Denizli'ye gelen profesyonel wakeboard sporcusu, Gökpınar Baraj Gölü'ndeki su kanalında sörf yaptı.

Denizli'ye gelen profesyonel wakeboard sporcusu, Gökpınar Baraj Gölü'ndeki su kanalında sörf yaptı. Sporcunun sosyal medyasında paylaştı görüntü binlerce kez beğeni aldı.

Pamukkale İlçesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmiş Pamukkale Travertenleri, Karahayıt kırmızı suyu gibi tüm dünya tarafından bilinen güzelliklerinin yanı sıra alternatif spor aktiviteleri ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Pamukkale ilçesindeki doğa güzelliklerini keşfeden, profesyonel wakeboard sporcusu Süleyman Atlı, Gökpınar Baraj Gölündeki su kanalında ATV araç yardımıyla sörf yaptı. Sörf anını kameraya alan sporcunun videosu binlerce beğeni aldı ve takipçileri tarafından yorum yağdırıldı. Yıllardır sörf ve snowboard sporları gibi aksiyon sporlarıyla uğraşan profesyonel wakeboard sporcusu olan ve aynı zamanda sosyal medyada içerik üreticiliği ile binlerce takipçisi bulunan Süleyman Atlı, "Denizli'de niye deniz yok?" diyerek sörfün keyfini çıkardı. - DENİZLİ

Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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