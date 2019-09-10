Sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu

Sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

10.09.2019 11:55
Sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarında geçen sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, serinlemek için kanala giren Ali Çiftçi (18), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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