Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu (2)
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Musa Hacıboncuk'un (17) cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Musa Hacıboncuk'un (17) cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar