Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu (2)
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Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu (2)

Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Musa Hacıboncuk'un (17) cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Musa Hacıboncuk'un (17) cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten 1'i kayboldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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