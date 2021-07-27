Sulama kanalına uçtu, otomobilini bırakıp gitti
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Sulama kanalına uçtu, otomobilini bırakıp gitti

Sulama kanalına uçtu, otomobilini bırakıp gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Yaşanan olay sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, Başaran Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PA 2478 plakalı otomobil sürücüsü S.Ç. seyir halinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sulama kanalına düşen otomobil yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su içerisinde ve çevrede dakikalarca sürücüyü aradı. Yapılan arama çalışmaları sonuç sonuçsuz kalınca, otomobil sulama kanalı içerisinden çıkartılarak çekici marifeti ile otoparka çekildi.

Sürücü S.Ç.'nin alkollü olduğu için kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, sürücünün daha sonra jandarmayı arayarak otomobilin kendisine ait olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Sulama kanalına uçtu, otomobilini bırakıp gitti
Sulama kanalına uçtu, otomobilini bırakıp gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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