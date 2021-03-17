Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

17.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:20
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Setüstü Sokak'ta meydana geldi. Ova yolundan gelen Hüseyin Kurtuluş'un (34) kullandığı 45 N 5560 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla kanaldan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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