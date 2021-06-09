Sulama kanalına uçan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sulama kanalına uçan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sulama kanalına uçan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesinde meydana geldi. Halil Gelgeç (51) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs motosiklet üzerinden savrularak boş durumda olan sulama kanalına düştü. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın kazadan saniyeler önce hızla yoldan geçmesi yer aldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı