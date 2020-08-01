Sulama kanalına otomobil devrildi: 2 ölü - ŞANLIURFA Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki amca ile yeğen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki amca ile yeğen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Karadaş'ın (27) kullandığı 63 KY 955 plakalı otomobil, Küçük Düzlük Mahallesi mevkisinde, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü Karadaş ile 5 yaşındaki yeğeni Mehmet Emin Karadaş yaşamını yitirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından amca ve yeğeninin cesedi sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA