Sulama kanalına giren tarım işçisi boğularak öldü
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Sulama kanalına giren tarım işçisi boğularak öldü

Sulama kanalına giren tarım işçisi boğularak öldü Gaziantep'te sulama kanalında giren 16 yaşındaki genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

01.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:35

Sulama kanalına giren tarım işçisi boğularak öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te sulama kanalında giren 16 yaşındaki genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı merkeze 19 kilometre mesafede bulunan Elbistanhüyüğü mahallesinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan İslahiye'ye biber tarlasında çalışmak amacıyla gelen Mehmet Ali Beşaltı, serinlemek için girdiği sulama kanalında çırpınmaya başladı. Beşaltı, çevredeki vatandaşların çabasına rağmen kurtarılamayarak gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan polis, AFAD ve itfaiye ekiplerince, kanalda yapılan aramada gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen acılı anne, haberi alır almaz geldiği olay yerinde Kürtçe ağıtlar yaktı. Cenaze ön inceleme için İslahiye Devlet Hastanesine sonrasında otopsi için Gaziantep Adli Tıp Morguna gönderildi.

Cumhuriyet Savcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Sulama kanalına giren tarım işçisi boğularak öldü

Kaynak: İHA

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