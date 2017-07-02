Sulama kanalına giren Suriyeli akıntıya kapıldı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Suriyeli akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinden geçen DSİ'ye ait beton sulama kanalında yaşandı. Serinlemek için arkadaşıyla birlikte kanala giren 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muhannet Abdullah, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Olay yerine çağrılan İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polisleri, kanalın etrafındaki demir korkuluklar kesildikten sonra kanala girerek şahsın cesedine ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Kanalın yaklaşık iki kilometrelik bölümünü baştan sona tarayan ekipler, cesede ulaşamadı.

Cesedi arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.