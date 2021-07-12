Sulama kanalına giren İsa, boğuldu
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Sulama kanalına giren İsa, boğuldu

Sulama kanalına giren İsa, boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren İsa Ülke (16), hayatını kaybetti.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren İsa Ülke (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde yaşandı. Sıcak havanın etkisiyle serinlemek için sulama kanalına giren İsa Ülke'nin çırpındığını gören çevredekiler, genci kurtarmaya çalıştı. Sudan çıkarılan İsa Ülke, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İsa Ülke, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz

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