Sulama kanalına giren iki çocuk boğuldu
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Sulama kanalına giren iki çocuk boğuldu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına giren 2 yaşındaki 2 çocuk boğularak hayatlarını kaybetti.

Sulama kanalına giren iki çocuk boğuldu
05.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:05

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına giren 2 yaşındaki 2 çocuk boğularak hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Muncunun Çitliği mevkiinde meydana geldi. Bölgede tarım işçisi olarak çalışan ailelerin 2 yaşındaki çocukları, Yusuf Konaç (2) ve Ramazan Konaç (2) yakınları tarafından bölgeye yakın bir noktadaki sulama kanalında boğulmuş olarak bulundu. Yakınları tarafından sudan çıkartılan çocuklar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Çocukların oyun oynarken suya girdikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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