SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU, AĞABEYİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
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SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU, AĞABEYİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Ahmet Alabacı, akıntıya kapılarak kayboldu.

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Ahmet Alabacı, akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polisler, genci bulmak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ahmet Alabacı, bir süre yüzdükten sonra çırpınarak gözden kayboldu. Olayı gören arkadaşları durumu polise ve Alabacı'nın ailesine haber verdi. Kanala gelen su altı polisleri Alabacı'yı aramaya başladı.

Gencin ağabeyi Muhammed Alabacı da haberi alınca sulama kanalına geldi. Gözyaşı döken Alabacı, çaresizce çalışmaları izledi.

SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU, AĞABEYİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU, AĞABEYİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU, AĞABEYİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU, AĞABEYİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU, AĞABEYİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU, AĞABEYİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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