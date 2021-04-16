Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu
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Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu

Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Genci bulmak için kanal hattında arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesinde yer alan eski havaalanı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte DSİ'ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki İsmail Demircan akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen sudan çıkmayı başaramayan Demircan, kısa süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sualtı dalgıç polisleri kanalda arama çalışmalarını sürdürüyor. Gencin yakınlarının kanalın kenarındaki bekleyişi ise devam ediyor. - ŞANLIURFA

Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu
Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu
Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu
Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu
Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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