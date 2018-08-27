Sulama Kanalına Giren Çocuk Kayboldu

Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Afgan çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalı kıyısında ailesiyle gezintiye çıkan Afganistan uyruklu Rami Kebiri (10), bir süre sonra yüzmek için suya girdi.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan çocuk için polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları sürerken sulama kanalının korkuluklarına tutunarak uzun süre ağlayan anne Uveyde ve abla Vahide Kebiri bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Baygınlık geçiren çifte olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.