Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu
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Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu

Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kaybolduADANA'da, serinlemek için sulama kanalına giren Abdulbaki Akal (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

05.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:56

Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu

ADANA'da, serinlemek için sulama kanalına giren Abdulbaki Akal (18), bir süre sonra gözden kayboldu. Abdulbaki için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, yakınları da gözyaşlarıyla takip etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Abdulbaki Akal, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının çağırmasıyla gelen gencin yakınları, Akal'ı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Gence ulaşılamayınca sulama kanalına gelen dalgıç polisler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Abdulbaki Akal'ı aramalar sürdürülürken, yakınları ise çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.

Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu

Kaynak: DHA

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