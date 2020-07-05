Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu (2) CESEDİ BULUNDUAdana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Abdulbaki Akal'ın bulunması için su kesildi.

CESEDİ BULUNDU

Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Abdulbaki Akal'ın bulunması için su kesildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, yaklaşık 4 saat sonra Akal'ın cansız bedenine ulaştı. Abdulbaki Akal'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: DHA