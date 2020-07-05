Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu (2)
CESEDİ BULUNDUAdana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Abdulbaki Akal'ın bulunması için su kesildi.
05.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:00
CESEDİ BULUNDU
Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Abdulbaki Akal'ın bulunması için su kesildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, yaklaşık 4 saat sonra Akal'ın cansız bedenine ulaştı. Abdulbaki Akal'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.
Kaynak: DHA