Sulama kanalına düşerek sürüklenen çocuk yaşam mücadelesi veriyor
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Sulama kanalına düşerek sürüklenen çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Konya'nın Halkapınar ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk, 200 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sulama kanalına düşerek sürüklenen çocuk yaşam mücadelesi veriyor
09.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:28

Konya'nın Halkapınar ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk, 200 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Mahallesi İvriz Kaya Antı'nın bulunduğu pikniklik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden 11 yaşındaki B.T.G., oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Suyun içinde çırpınmaya başlamayan küçük çocuk, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra elektrik santrali yükleme kapağı korkuluklarında görevliler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarıldıktan sonra bilinci kapalı olan ve kalbi durduğu anlaşılan küçük çocuğa ilk müdahale piknik alanında bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Çocuklarının suya düştüğünü gören ailesi ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle devam edilen kalp masajı sonrası kalbi çalıştırılan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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