Sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti
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Sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Akdeniz ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde sigara içmek için sulama kanalının kenarına gelen Aykut Alkan (53), dengesini kaybederek suya düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre akıntıya kapılarak sürüklenen şahsı kurtarmak için kanala atlayan vatandaşlar Aykut Alkan'ı suda bulamadılar. Yakınlarının durumu arama ve kurtarma ekiplerine bildirmeleri üzerine kanalın suyunun kesilmesinden sonra Aykut Alkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. 3 çocuk babası Alkan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ağabeyinin ölüm haberine üzülen kardeşi Tayfun Alkan'ın kalp krizi geçirdiği ve tedavi altında olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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