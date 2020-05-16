Sulama kanalına düşen yaşlı kadın, öldü
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde evinin önünden geçen sulama kanalına düşen Hanife İlik (82), hayatını kaybetti.
16.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:47
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde evinin önünden geçen sulama kanalına düşen Hanife İlik (82), hayatını kaybetti.
Durabey köyünde oturan Hanife İlik, gece yarısı sıralarında evinin önündeki sulama kanalına düştü. Yaklaşık 60 metre sürüklenen İlik'in cansız bedeni üçüncü köprü mevkiinde köylüler tarafından fark edilerek jandarma ekiplerine haber verildi. Ekiplerin çalışmasının ardından sudan çıkarılan Hanife İlik'in cansız bedeni, Domaniç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA