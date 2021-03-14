Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
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Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu

14.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:28

- Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

- Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Mülkören Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Keser Devlet Su İşlerine ait sulama kanalından kova ile su almaya çalıştığı sırada ayağı kayarak kanala düştü. Keser'in düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar çıkardı

Sulama kanalına atlayarak yaşlı adamı çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keser'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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