Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı
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Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardıAydın'ın Nazilli ilçesinde, sulama kanalına düşen bir yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

02.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:13
Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen yaban domuzunu kurtardı

'ın ilçesinde, sulama kanalına düşen bir yaban domuzu, ekipleri tarafından kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

Nazilli'nin kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına, dün saat 13.00 sıralarında, bir yaban domuzunun düştüğünü fark eden köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. ekipleri kanaldaki bitkin haldeki yaban domuzunu ucunda kement şeklinde ip bulunan bir demir çubuklu aparat yardımıyla sudan çıkardı. Kurtarılan yaban domuzu, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı
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