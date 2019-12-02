Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı
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Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, doğaya bırakıldı.

02.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:41
Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

AYDIN'ın ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, doğaya bırakıldı.

İlçenin kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki 'ne (DSİ) ait sulama kanalına, dün saat 13.00 sıralarında, bir yaban domuzunun düştüğünü fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kanal içinde bitkin haldeki yaban domuzunu, ucunda kement şeklinde ip bulunan demir çubuk yardımıyla sudan çıkardı. Kurtarılan yaban domuzu, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.


Kaynak: DHA
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