Sulama kanalına düşen yaban domuzunu "gel gel" diye çağırdı Sulama kanalına düşen yaban domuzunu "gel gel" diye çağırdı Yaban domuzu büyük uğraşlar sonucu kurtarıldı Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzunu kurtarmak için vatandaşlar 'gel' diye çağırdı.

Sulama kanalına düşen yaban domuzunu "gel gel" diye çağırdı Yaban domuzu büyük uğraşlar sonucu kurtarıldı ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzunu kurtarmak için vatandaşlar 'gel' diye çağırdı. Suda yüzen yaban domuzu güçlükle çıkartıldı. Olay, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında meydana geldi. Baraj Mahallesindeki sulama kanalına düşen ve suda yüzen yaban domuzunu gören vatandaşlar dışarı çıkartmak istedi. Vatandaşların "Gel" diye seslendiği yaban domuzu yüzmeye devam etti. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Samsat Belediyesi ekipleri sokak köpeklerini yakalamada kullanılan özel aparat ile suda yüzen yaban domuzunu yakaladı. Güçlüklü sudan çekerek dışarı çıkartılan yaban domuzu, boynundaki aparatın çıkartılmasıyla vatandaşların yanından hızlıca uzaklaştı. Kaynak: İHA