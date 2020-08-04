Sulama kanalına düşen yaban domuzu kurtarıldı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarıldı.
04.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:14
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarıldı.
Baraj Mahallesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına yaban domuzunun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, kanaldaki yaban domuzunu ip bağlayarak vatandaşların yardımı ile kurtardı.
Domuz, daha sonra doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA