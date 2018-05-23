Yardıma Koşan Genç, Kanaldan Çıkartılan Cesedin Yüzüne Bakamadı
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşerek can veren Suriyeli'nin cesedi çıkartılırken yardım etmeye çalışan gencin bakamaması objektiflere yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Alağ Grunful (30) boğuldu. Grunful'un cansız bedeni, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı.
DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ
Olay, dün, ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Alağ Grunful, iddiaya göre sulama kanalı çevresinde dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Grunful'un düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanalda yapılan arama çalışmaları sonucu Grunful'un cansız bedenine ulaşıldı.
CESEDİ ÇIKARTIRKEN YÜZÜNE BAKAMADI
Suriyeli'yi sudan çıkarmaya yardım eden gencin ceset sudan çıkartılırken yüzüne bakamaması dikkat çekti. Alağ Grunful'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
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HERBİRİ AYRI AYRI ZAMANLARDA TAM ÜÇ KİŞİNİN CANINI KURTARAN BİRİ OLARAK SÖYLEMEK GEREKİRSE ÖYLE BİLİNDİĞİ GİBİ DEĞİL BOĞULAN BİRİNİ KURTARMAK UYRUĞU MEZHEBİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL İNSAN OLARAK BAKIN OLAYA YANLIZ UFAK BİR HATA HAYATINIZA MAL OLABİLİR ÇÜNKİ BOĞULAN KİŞİ CAN KORKUSUYLA SARMAŞIK GİBİ DOLANIRSA SİZE HAKKIN RAHMETİ YAKIN DEMEKTİRCevap Yaz Yayından Kaldır
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Polislerin, sağlık görevlilerinin, itfaiyenin işi gerçekten çok zor. 1 kere bile bakmaya cesaret edemeyeceğimiz durumlarda onlar hep bu işi yapıyor. Allah yardımcıları olsun.Cevap Yaz 67 1 Yayından KaldırZABIT KATİPLERİNİ UNUTMA: gece yok gündüz yok9 2 Yayından Kaldır
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GÖREN OLMUŞ NEDEN KIMSE YARDIM ETMEMIŞŞ SURİYELİ OLDUGU İÇİNMİİCevap Yaz 11 27 Yayından KaldırBİRİSİ: Evet suriyeli olduğu için. Size hiç yardım etmedik ya şimdiye kadar, yine yardım etmemek için. Zehir zıkkım olsun size vergilerimiz.Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın2 1 Yayından Kaldır