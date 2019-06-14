Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu.
Karaçulha Mahallesi Karakaklık Caddesi'nde, 4 yaşındaki Suriyeli Muhammed Farac, oyun oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Akıntıya kapılan Farac, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Farac'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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