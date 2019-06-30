Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Söylemez yönetimindeki 01 AJ 161 plakalı otomobil merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkıp kaldırımdaki demir korkuluklara çarptıktan sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Söylemez, su altında kalan ve ters dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA