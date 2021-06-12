Sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu, hastanede hayatını kaybetti
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Sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu, hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | 3. Sayfa

Sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu, hastanede hayatını kaybetti Amasya'nın Taşova ilçesinde kanala düşerek kaybolan otomobilin sürücüsü bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu, hastanede hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde kanala düşerek kaybolan otomobilin sürücüsü bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Gemibükü Köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Azmi Can Kaşık'ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilde bulunan Azmi Can Kaşık, yol kenarındaki sulama kanalına düştü ve akıntıda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine yönlendirilen 112 acil ve Jandarma ve Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu su akışı kesilen kanalda Azmi Can Kaşık'a ulaşıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların uzun uğraşlarına rağmen 18 yaşındaki Azmi Can Kaşık kurtarılamadı.

Sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu, hastanede hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu, hastanede hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu, hastanede hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu, hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı

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