Sulama kanalına düşen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı
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Sulama kanalına düşen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, direksiyonu kilitlenen otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

14.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:06

Aydın'ın Söke ilçesinde, direksiyonu kilitlenen otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Didim ilçesinden Aydın istikametine giden Okan Yörük (44) idaresindeki 09 LK 942 plakalı otomobil, Özbaşı Kavşağı'nda, direksiyonun kilitlenmesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil daha sonra bariyerleri de aşarak sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücünün yanı sıra otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Okan Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir anda aracımın direksiyonu kilitlendi. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ve bariyerlere çarptık. Ardından sulama kanalına düştük. Otomobilden çıktım ve araçta bulunan diğerlerini de çıkardım." dedi.

Sulama kanalına düşen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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