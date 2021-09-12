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Sulama kanalına düşen otomobilde can pazarı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sulama kanalına düşen otomobilde can pazarı kamerada Erzincan'da modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Ekşisu Mesire Alanına doğru giden, içerisinde 18 yaşından küçük 2 gencin bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü.

Sulama kanalına düşen otomobilde can pazarı kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'da modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Ekşisu Mesire Alanına doğru giden, içerisinde 18 yaşından küçük 2 gencin bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşanırken gençleri kurtarmak için vatandaşlar ve ekipler zamanla yarıştı.

Kaza, bugün saat 06. 30 sıralarında Günebakan köyü çıkışı Ekşisu Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün Ekşisu Mesire Alanında düzenlenecek olan modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için 24 AEF 988 plakalı otomobille yola çıkan gençler, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Bir süre sonra kanala uçan otomobil bir vatandaş tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edilirken vatandaşlar sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu.

Adeta can pazarının yaşandığı anlarda vatandaşlar, jandarma, sağlık ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı. Suya gömülü otomobilin içerisinden hareketsiz bedenleri çıkarılan yaşındaki 15 N.K., ve 16 yaşındaki E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Sağlık durumları ağır olan iki genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan kazanın ardından olay mahallinde jandarma trafik ekipleri incelemede bulunarak lastik izlerinin kaybolmaması için güvenlik tedbiri aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sulama kanalına düşen otomobilde can pazarı kamerada

Sulama kanalına düşen otomobilde can pazarı kamerada

Sulama kanalına düşen otomobilde can pazarı kamerada

Sulama kanalına düşen otomobilde can pazarı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Son Dakika Haberleri
İki gencin içinde bulunduğu araç sulama kanalına düştü, ekipler adeta zamanla yarıştı

İki gencin içinde bulunduğu araç sulama kanalına düştü, ekipler adeta zamanla yarıştı

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