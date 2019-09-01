01.09.2019 19:04

Suluova ilçesinde sulama kanalına düşen manda telef oldu.

Cürlü köyünde İsmail Kaygısız'a ait bir manda, DSİ'ye ait sulama kalanına düştü.

Manda, olay yerinde telef oldu.

Kaygısız, DSİ'nin tedbirsizliği nedeniyle mandasının telef olduğunu iddia ederek, "Manda serinlemek için su kanalına girmiş. Burada telef olmuş. Girdiği yere bir mazgal yapılsa hayvan giremezdi." ifadesini kullandı.

Önceki yıllarda başka hayvanların da kanala düşerek telef olduğunu öne süren Kaygısız; "Buna hiçbir önlem alınmıyor. DSİ oraya bir mazgal koysun. Bu hayvan bir sürü emeklerle meydana geliyor." dedi.

Kaynak: AA