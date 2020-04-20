Sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Nusaybin'e bağlı Gürün Mahallesi'nde sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar yabani kurdun su kanalına düşerek köprü direkleri üzerinde mahsur kaldığını gördü. Kendi imkanlarıyla kurdu kurtaramayan vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiyesine bildirdi. Sulama kanalına gelen itfaiye arama ve kurtarma ekibi, mahsur kalan kurdu kurtararak tekrar doğaya bıraktı. Çevredeki vatandaşlar kurdu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Kaynak: İHA