Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
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Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında yaşandı. Bir köpeğin sulama kanalında çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kanal kenarına gelen köpeği yakalayarak demir parmaklıklar arasından dışarı çıkardı. Su içmek için kanala girdiği öğrenilen ve ekiplerce çıkarılan köpek doğaya salıverildi.

Vatandaşlar köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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