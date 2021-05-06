Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
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Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Güncel

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı Kahramanmaraş'ta bir buçuk metrelik sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir buçuk metrelik sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından Sümer Mahallesinde bir köpeğin sulama kanalına düştüğü bilgisi üzerine, Merkez İtfaiye Grubu olay yerine geldi. Yaklaşık 1,5 metre derinlikteki sudan çıkarılarak kurtarılan köpeğin, sahibinin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekibi, hayvan barınağı ile iletişime geçti. Hayvanın kulağındaki küpeden, sağlıklı olduğu teyidini alan itfaiyeciler, köpeği yaşam alanına bıraktı.

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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