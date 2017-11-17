Sulama Kanalına Düşen Köpek Kurtarıldı

Adana'da, bir otomobilin çarpması sonucu sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbulvarı'nda bir köpeğin otomobilin çarpması sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştüğü ihbarında bulundu.



Olay yerine sevk edilen ekipler, kanaldaki köpeği yapılan çalışmaların ardından kurtardı.



Ayağından yaralandığı belirlenen köpek, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi.