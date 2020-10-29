Sulama kanalına düşen kişiyi itfaiye kurtardı
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Sulama kanalına düşen kişiyi itfaiye kurtardı

29.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:06

Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan kişi, İtfaiye tarafından kurtarıldı.

Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan kişi, İtfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyıboyu Caddesi'ndeki devriye gezen polis ekipleri DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü gördü.

polis ekipleri olay yeribe itfaiye ve 112 sağlık ekibi talep etti.

Akıntı nedeniyle yaklaşık 300 metre sürüklenen kimliği öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerinin attığı halata tutunarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sulama kanalına düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Sulama kanalına düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Sulama kanalına düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Sulama kanalına düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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