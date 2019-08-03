Sulama kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sulama kanalına düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Meydan Mahallesi'nde, bir kedinin sulama kanalına düştüğünü ve sığ yerde beklediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenle indikleri kanaldan kediyi çıkardı.

Kedi, İskenderun Belediyesi Havyan Bakım Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA