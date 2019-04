Sulama Kanalına Düşen Kadir Can, Boğuldu

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde evlerinin yakınındaki sulama kanalına düşen 1,5 yaşındaki Kadir Can Al, boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Vezirköprü ilçesi Hıdırlık Mahallesi'nde yaşandı. Kadir Can Al, evlerinin önünde oynadığı sırada gözden kayboldu. Ailesinin çevrede aradığı küçük çocuk, dedesi Murat Can ve babası Murat Can tarafından evlerinin yakınındaki sulama kanalında bulundu.

Baba Can, kanaldan çıkardığı oğlunu otomobille Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

