Sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

17.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:49

Adana'da sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde Emine Ordu'ya ait inek, sulama kanalına düştü.

Su dolu kanalda mahsur kalan ineği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boynuna ve vücuduna sardığı iplerle ineği sudan çekerek kurtardı.

Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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