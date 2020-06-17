Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular
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Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular
17.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:29

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay, Çanaklı Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Emine Ordu'nun kanal kenarında otlattığı inek, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Ordu'nun yardım istemesiyle çevredekiler ve itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yardıma koşanlar, ineği düştüğü sulama kanalından çıkardı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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