Sulama kanalına düşen ineği itfaiyeciler kurtardı
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Sulama kanalına düşen ineği itfaiyeciler kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:32
Sulama kanalına düşen ineği itfaiyeciler kurtardı

'in ilçesinde su kanalına düşen ineği ekipleri tarafından kurtarıldı.


İçerisi sazlıkla dolu sulama kanalına düşen ineği Büyükşehir ekipleri kurtardı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus'a bağlı Çiçekli mahallesinde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede içerisi sazlıkla dolu sulama kanalına düşen ineği, yoldan geçen bir kadın fark etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye erleri, halatlarla, talihsiz hayvanı düştüğü yerden çıkardı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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