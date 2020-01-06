Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Haberler » 3. Sayfa » Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:27
Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

'in Nusaybin ilçesine bağlı Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalı kenarında hayvanlarını otlatan Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek, dengesini kaybederek kanala düştü. Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen inek kurtarılamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine verildi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla ineği sulama kanalından çıkardı.


İneği kurtarılan Abdulaziz Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler