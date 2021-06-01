Sulama kanalına düşen ikiz kardeşlerden biri boğuldu
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Sulama kanalına düşen ikiz kardeşlerden biri boğuldu

Sulama kanalına düşen ikiz kardeşlerden biri boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sedanur (10) ve Nisanur Turgut (10) adlı ikiz kız kardeşler, henüz bilinmeyen bir nedenle Bağlar ve Altaylılar mahalleleri arasından geçen sulama kanalına düştü. Kız kardeşlerin kanala düştüğünü fark eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye Mersin Büyükşehir Belediye Tarsus İtfaiyesi Bağlar Şubesi ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların ve itfaiye erlerinin çalışması ile kardeşlerden biri kısa zamanda kurtarılırken, diğeri ise yaklaşık 150 metre ötede sudan çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sedanur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Nisanur'un durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. - MERSİN

Sulama kanalına düşen ikiz kardeşlerden biri boğuldu
Sulama kanalına düşen ikiz kardeşlerden biri boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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